Twitterconcurrent gelanceerd, maar niet in Nederland

Het alternatief voor de microblogsite Twitter is gemaakt door Instagram, de foto- en videoapp van Meta.

“Hier gaan we. Welkom op Threads”, zo schreef Meta-topman Mark Zuckerberg op zijn profiel op het gloednieuwe platform. De boodschap kreeg in enkele minuten al meerdere duizenden ‘likes’. In een volgende post legde hij de visie van Threads uit, “om een open en vriendelijke publieke plaats voor gesprek te creëren”. “We hopen dat wat Instagram het best doet te nemen, en een nieuwe ervaring te creëren rond tekst, ideeën en bespreken waar je aan denkt.”

Meerdere beroemdheden onder wie Shakira, Gordon Ramsay, Chris Hemsworth en Ashley Graham, artiesten zoals Coldplay, The Chainsmokers, Jonas Brothers en OneRepublic, en bedrijven zoals Netflix en Spotify, zijn al actief op het platform.

“Blij dat jullie hier allemaal zijn op dag één”, schreef Zuckerberg. “Laten we samen iets groots bouwen!” In de eerste vier uur na de lancering registreerden al vijf miljoen gebruikers zich op Threads, maakte de Meta-topman bekend.

De site wordt meteen beschouwd als de grootste rivaal van Twitter, dat geregeld onder vuur ligt van gebruikers sinds miljardair Elon Musk het sociale medium vorig jaar overnam. Het zag ook veel adverteerders verdwijnen.

Voorlopig is Threads nog niet beschikbaar in Europa. Het Amerikaanse bedrijf verwijst daarvoor naar onduidelijkheden rond de Europese regelgeving.