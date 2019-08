Man die Rutte met ’9mm’ dreigde krijgt taakstraf

Een nare dreigtekst over een ‘9 millimeter’ was 3 januari van dit jaar te lezen op Facebook-pagina's van de premier. Daarmee plaatste de verdachte volgens justitie zonneklaar een bedreiging met een vuurwapen.

Officier van justitie mr. De Vroome las de tekst voor: ,,Val dood klootzak, je maakt Nederland aan gort, ik heb wel wat voor jou lul, 9mm.’’ De Groninger die erachter zat kreeg prompt politie aan de deur: ,,U heeft Rutte bedreigd!’’, klonk het. ,,De actie was achterlijk. Ik heb me mee laten slepen’’, erkende de verdachte. De Groninger heeft er vervolgens tegenover de politie niet omheen gedraaid over wat hij bedoelde: ,,Pistool natuurlijk…’’.

Politierechter mr. Bosker kon er op zitting niks anders van maken: ,,U had dit niet moeten uiten. Dit is een vervelend feit voor iemand in een publieke functie. Voor je het weet gaan mensen er weer op reageren… Een werkstraf is op zijn plek.’’ De officier achtte bedreiging met ‘9 millimeter’ bewezen. ,,Meneer Rutte heeft zich daadwerkelijk bedreigd gevoeld.’’

,,Waarom specifiek hem?’’, vroeg de rechter zich af. Van W.: ,,Omdat hij veel in beeld was. De boosheid kwam er extreem uit. Ik heb verder geen verstand van politiek. Ik heb het gedaan, heb er spijt van. Meende het niet. Het was gewoon een domme actie.’’

De Groninger, die in 2012 eerder met justitie in aanraking kwam wegens bedreiging, vertelde dat hij vanuit een moeilijke persoonlijke situatie tot zijn daad kwam: ,,Ik zit meer dan twintig jaar in schuldproblemen. De sanering loopt nog 18 maanden, ik krijg maar veertig euro per week. Zit nu in de ziektewet, wegens een cyste in mijn hoofd… Ik gebruikte pijnstillers, raakte mijn gezin kwijt, was psychisch de weg kwijt. Ik kreeg dingen niet meer geregeld met de bewindvoerder. Daardoor heb ik me mee laten slepen door anti-Ruttesites. Dat asielzoekers meer krijgen…dat beeld heb ik gekregen.’’

De officier hield rekening met persoonlijke omstandigheden, maar stuurde desondanks af op een werkstraf: ,,Kunt u per keer een paar uurtjes zittend werk doen? Want een geldboete kunt u niet betalen.’’ Officier De Vroome eiste naast veertig uur werkstraf een voorwaardelijke celstraf van een week, maar dat vond de rechter niet nodig.