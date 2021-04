Personeel bakkerij Ridderkerk overmeestert jonge overvaller, politie zoekt tweede verdachte

Premium Binnenland

Priklocaties zwaarbeveiligd na aanslag: ’Dit had ik nooit kunnen verzinnen’

Alle GGD-teststraten en vaccinatielocaties in Noord-Holland Noord (in totaal twaalf) blijken met camera’s te worden bewaakt. De priktenten worden bovendien 24 uur per dag in de gaten gehouden door aanwezige beveiligers. Het gaat om teststraten in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn, Opmeer, Bovenkarspel, ...