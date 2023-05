Water Italië zakt langzaam, nog wel risico op aardverschuivingen

In onder andere Bologna staan nog steeds veel straten onder water. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd en kunnen nog niet terug naar hun huizen. In sommige getroffen gebieden waar het water al wel wat gezakt is, zijn de mensen begonnen met puinruimen.

Premier Giorgia Meloni bezocht zondag de getroffen regio Emilia-Romagna. Ze zei dat het nog te vroeg is om te zeggen hoe groot de schade is, maar schattingen gaan uit van miljarden euro's.

Zeker veertien mensen zijn omgekomen door de hevige regenval van de afgelopen week.