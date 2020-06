Minister Slob stuurt brief aan groep 8-leerlingen: ’Schooljaar was heel apart’

De brief, die gedateerd is op maandag 29 juni, viel zaterdag al op menig deurmat. Slob schrijft dat het laatste jaar van de basisschool altijd bijzonder is, ’maar dit jaar was wel heel apart, vind je niet?’ Daarbij staat hij stil bij het thuisonderwijs en het schrappen van de eindtoets.

Maar ook schrijft Slob dat leerlingen dit jaar iets anders hebben geleerd dan in een normaal schooljaar. „Het coronavirus heeft je iets geleerd over ziekte en gezondheid, over vrijheid misschien, of over hoe goed we voor elkaar willen zorgen in Nederland”, schrijft de minister. „Dat is het onthouden waard.”

Hartverwarmend

Op sociale media wordt de brief gedeeld door ouders die het schrijven zeggen te waarderen en hartverwarmend noemen. Ook schrijft een moeder dat haar jongens leuk reageerden maar vervolgens zeiden: ’Wat moeten we hiermee?’