PvdA-raadslid Van Eikeren stapt op om verzekeringsfraude

„Ik heb mij schuldig gemaakt aan verzekeringsfraude”, zegt hij in een verklaring. „Door persoonlijke en financiële problemen heb ik dingen gedaan die niet mogen. Daar heb ik enorm veel spijt van. Ik heb dit gedaan, voordat ik gemeenteraadslid werd, en moet daarvoor op de blaren zitten en boete doen. Ik ben als persoon niet groter dan de PvdA. Via mijn werk en via tal van ander vrijwilligerswerk zal ik mij blijven inzetten voor Rotterdam.”

De fractie en het bestuur van de Rotterdamse PvdA zeggen begrip te hebben voor de beslissing van Van Eikeren om het raadslidmaatschap neer te leggen. „Mensen maken fouten, en ook raadsleden zijn mensen. Kevin heeft een grote fout gemaakt en dat erkent hij ook. Hij is tot de conclusie gekomen dat zijn positie als raadslid niet houdbaar is. Voor de fractie en de PvdA Rotterdam is dit nieuws een hard gelag. We gaan Kevin en zijn inzet voor Rotterdam missen. We wensen hem al het beste in de toekomst”, stelt fractievoorzitter Co Engberts in een reactie.

De 33-jarige Van Eikeren wordt er door justitie van verdacht verzekeraars op te hebben gelicht voor ruim tienduizend euro in een periode van ruim twee jaar. Slechts vier dagen voordat hij werd geïnstalleerd als raadslid, in 2018, is hij met zijn oplichterspraktijken gestopt. Hij zou volgens justitie onterecht de diefstal van drie camera’s, een laptop, schoenen, bril en e-reader hebben geclaimd, daarbij vervalste schade-aangifteformulieren hebben gebruikt en ook een valse aangifte van diefstal te hebben gedaan bij de politie.

De fraude begon in 2016 – toen hij al actief was voor de PvdA als gebiedscommissielid – omdat hij ’financieel door de bodem zat’ in die periode. Volgens het raadslid is al het geld al terugbetaald. De partij zegt van niets te hebben geweten.

Woensdag rechtszaak over fraude

Woensdag volgt een rechtszaak. Veel collega-raadsleden wilden de uitspraak afwachten, maar stelden direct al dat Van Eikeren niet door kon als raadslid. „De verwachting is dat hij er de brui aan geeft”, verzekerde een coalitiegenoot eerder op de dag. Na enkele uren werd bekend dat Van Eikeren de eer aan zichzelf hield.

De PvdA is een van de zes coalitiepartijen en heeft twee wethouders. Van Eikeren kwam in de raad toen lijsttrekker Barbara Kathmann doorschoof naar de post van wethouder. Hij had onder meer veiligheid in zijn portefeuille en nam andere partijen en collega-raadsleden graag de maat. Zo noemde hij Leefbaar Rotterdam-voorman Joost Eerdmans ’een clown’, en diens partij zou ’een eng rechtse gure wind’ laten waaien.

Zelf was hij de politiek in gegaan om Rotterdammers te verenigen ’op onderwerpen die de buurt, wijk of stad aangaan’. „Onderwerpen die voorbij politieke partijen en links en rechts gaan. Onderwerpen zoals schulden, armoede of het structurele tekort aan banen in onze stad.”

Opvallend figuur in gemeenteraad

Van Eikeren was een opvallend figuur in de gemeenteraad met zijn grote baard en volgens sommigen grote mond. Iemand ook met een zwaar verleden: al op jonge leeftijd verloor hij zijn vader.

Nog voordat hij maandag de handdoek in de ring gooide, was er al weinig draagvlak meer voor zijn aanblijven. Stephan van Baarle, fractievoorzitter van Denk, stelde dat ’we in de gemeenteraad elkaar aanspreken op integriteit’. Aart van Zevenbergen van de SP sloot zich daarbij aan.

Ellen Verkoelen van 50-Plus diende vanochtend een verzoek in bij burgemeester Ahmed Aboutaleb: „Ik wil een gesprek met alle fractievoorzitters en de burgemeester hoe hiermee om te gaan. En er is volgens mij een integriteitsonderzoek nodig.”