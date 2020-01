Leerling hardhandig uit lokaal gezet, leraar gearresteerd

Ⓒ FLAGLER COUNTY SHERRIF'S OFFICE

Florida - Een 47-jarige leraar aan de Buddy Taylorschool in Florida is gearresteerd nadat hij op hardhandige wijze een leerling de klas uit zette. De 14-jarige leerling werd de gang op geduwd door Jeffrey A. Paffumi, de leraar, en vertelde dat aan zijn ouders. De ouders van de tiener hebben de school ingelicht over het incident.