Radio-dj Romeo hoort strafeis voor runnen illegaal jongensbordeel

L. (60) en de 65-jarige A. worden ervan verdacht vanuit hun woningen in Utrecht in 2017 en 2018 een illegaal bordeel te hebben gerund, waar vele jonge mannen en jongens werkten. Beiden zijn al eerder en vaker veroordeeld in onder meer ontuchtzaken. De officier van justitie acht de kans op herhaling dan ook „levensgroot.” Daarom is volgens haar - bovenop de celstraf - een lange behandeling nodig.

Zeven slachtoffers hebben aangifte gedaan, maar volgens het OM gaat het om veel meer jongens en mannen, minstens 22. Veelal ging het om kwetsbare jongens, ze zaten bijvoorbeeld in instellingen, hadden problemen met familie of waren zwakbegaafd. Soms wist hun familie (nog) niet dat ze op mannen vallen. Volgens het Openbaar Ministerie moesten de slachtoffers eerst met L. op ’proefdate’. Als zij bevielen, regelden de twee verdachten klandizie. Het ging om tientallen of zelfs honderden klanten.

Taakverdeling

Volgens de officier hadden A. en L. een duidelijke taakverdeling. „Hans was de zakenman, hij runde het netwerk met strakke hand en had er een hekel aan als jongens hun dates afzegden. Nico denkt met zijn geslachtsdeel. Hij is niet zo geïnteresseerd in zakendoen maar wel in seks. Daar lijkt hij dag in dag uit mee bezig.”

A. had niet meegewerkt aan onderzoeken naar zijn persoonlijkheid. Zelf meent de oud-dj van de AVRO dat hij geen hulp nodig heeft. „De kans op herhaling is nul”, zei hij eerder deze week in de rechtbank. Hij zegt dat hij erin geluisd is door de jongens. „Ze liegen allemaal. Dat is de reden dat ik hier zit.” De officier gaf donderdag aan „met stijgende verbazing” te hebben geluisterd naar zijn verklaring.

De rechtbank in Utrecht doet op 14 januari uitspraak.