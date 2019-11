Herfst van 2019 de boeken in als zacht en kletsnat

Gemiddeld viel er over Nederland 310 millimeter neerslag. Normaal is dat 243 millimeter. Met in De Bilt 10,9 graden viel de gemiddelde temperatuur iets hoger uit. In een normale meteorologische herfst is het 10,6 graden. De zon scheen iets meer dan gebruikelijk: 337 uur tegen 320 normaal. September en november verliepen duidelijk zonniger dan normaal. Oktober was juist somberder dan gemiddeld.

Zeldzaam

Hoewel de herfst zeer nat was en de wind regelmatig in de zuidwesthoek zat, kwam het geen enkele keer tot storm. Ook vorig jaar verliep de meteorologische herfst stormloos. Het is zeer zeldzaam dat twee jaar op rij geen officiële herfststorm wordt gemeten.

Voor het zevende jaar op rij verloopt de meteorologische herfst zachter dan normaal. Dat de temperatuur hoger was dan gemiddeld komt voor een groot deel door een te zachte septembermaand. In oktober en november was de gemiddelde temperatuur in De Bilt juist vrij normaal.

De meteorologische herfst loopt van begin september tot en met eind november.