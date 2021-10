Eerste openbare rechtbankzitting over moord Peter R. de Vries

De 22-jarige Delano G. wordt ervan verdacht De Vries op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam te hebben neergeschoten, na diens optreden in het programma RTL Boulevard. Hij was op weg naar de parkeergarage om zijn auto te halen. Rotterdammer G. en de 35-jarige Poolse medeverdachte Kamil E. uit Maurik werden vrij snel na de aanslag opgepakt. De Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd. Het tweetal werd op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam, klemgereden en aangehouden.

Het is niet duidelijk of de verdachten maandag aanwezig zijn in de rechtbank. De advocaten van G. en E. reageren met „geen commentaar” op die vraag.

De Vries werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Een motief voor de moord is nog niet bekend. Er wordt rekening mee gehouden dat het te maken heeft met de rol van De Vries in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met hoofdverdachte Ridouan Taghi. De Vries was sinds vorig jaar adviseur en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B.

Sinds begin 2018 werd bekendgemaakt dat B. zich had gemeld als kroongetuige, werd eerst zijn onschuldige broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum vermoord.

Onze verslaggever Saskia Belleman is vanaf 10 uur bij de zaak aanwezig en gaat twitteren.