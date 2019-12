Palestijnen bestoken Israël vanuit Gaza

Vorige maand was het conflict tussen Israël en de militante Palestijnen in de Gazastrook opnieuw gevaarlijk geëscaleerd. Israël had een militair kopstuk van de Islamitische Jihad gedood, waarna de extremistische organisatie volgens Israëlische legerverklaringen meer dan 360 raketten op Israël afvuurde.

Vervolgens viel het Israëlische leger tientallen doelen van Islamitische Jihad aan. In totaal werden 36 mensen gedood, waaronder veel militante Palestijnen. Onder de slachtoffers waren ook acht leden van één familie. Beide partijen zijn het uiteindelijk eens geworden over een staakt-het-vuren, onder bemiddeling van Egypte en de Verenigde Naties, maar het bestand blijft fragiel.

Terreurclubs

Zowel de EU als de VS classificeren de Islamitische Jihad en Hamas als terroristische organisaties. Zij zetten zich in voor de vernietiging van de Joodse staat. In het door Israël afgesloten Gaza wonen zo’n twee miljoen Palestijnen.

’Bombarderen Iran optie’

Zaterdag werd tevens bekend dat Israël een bombardement op aartsvijand Iran als een mogelijkheid ziet om de Islamitische Republiek te weerhouden van het hebben van kernwapens. „Ja, dat is een optie”, zei minister van Buitenlandse Zaken Yisrael Katz tegen de Italiaanse krant Corriere della Sera tijdens zijn bezoek aan Italië. „We zullen Iran niet toestaan om kernwapens te produceren of te krijgen”, antwoordde hij op de vraag of het bombarderen van Iran een optie was die Israël overweegt.

Een militaire actie zou volgens Katz echter pas worden overwogen als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. „Als het de laatste mogelijkheid is om dit te voorkomen, kunnen we militaire actie ondernemen.” Tegelijkertijd bekritiseerde Katz de Europeanen voor het niet steunen van de harde koers van de Amerikaanse president Donald Trump tegen Iran. Vorig jaar hebben de VS zich teruggetrokken uit het onder president Obama gesloten atoomverdrag van 2015 tussen Iran en westerse mogendheden. Het nucleaire verdrag van Wenen uit 1994 is bedoeld om de Islamitische Republiek te verhinderen kernwapens te ontwikkelen.

Druk uitoefenen

Katz was in Rome voor de mediterrane conferentie MED 2019. In zijn toespraak van vrijdag zei hij onder meer dat het „hoog tijd” wordt dat de westerse en Arabische landen een coalitie vormen die Iran onder druk zetten om zijn nucleaire programma te stoppen.