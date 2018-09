Relatie met een leeftijdsgenoot: Eigenlijk veel leuker!

Lief is jarig. De komende twee maanden is hij ouder dan ik. Daar is hij dan even heel tevreden over: 'Ik ben hier wel de oudste hè', zegt hij dan. Want wij zijn dus van hetzelfde bouwjaar, schelen op de kop af twee maanden en vier dagen.

Ik heb dat altijd gehad. Toen ik 17 was, vond ik jongens van 17 leuk en kon ik me niet voorstellen dat iemand van 20 ook aantrekkelijk zou zijn; laat staan van 35 of 49. En toen ik 35 was vond ik alleen mannen de moeite waard die ook halverwege de 30 waren. Oké, het mocht een jaartje schelen, een man van 36 of 34 kon ook nog wel door de beugel, maar met veel ouder of veel jonger had ik niet veel. Niks eigenlijk.

