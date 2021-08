Myrthe (19) en Ruth (22) vermist na drankje in Doetinchem: ’Zo kennen we haar niet’

De twee dames, Ruth en Myrthe, waren dinsdagavond samen in Doetinchem een drankje doen. Daarna zouden ze naar het huis van een van de twee gaan in Wehl. Myrthe sprak met haar vader telefonisch af om rond tweeën thuis te zijn.

De familie van Myrthe deelt op sociale media berichten over hun vermiste dochter. Ⓒ facebook

Maar de telefoons van de beide vriendinnen zijn sinds de bewuste nacht om 00.45 uur niet meer te bereiken. ’s Morgens ontdekten de betrokken families dat er iets niet in de haak was. Ze zijn zelf woensdag al een grote zoekactie gestart, maar dat leverde niets op. De politie stort zich inmiddels ook op de zaak, bevestigt een woordvoerster van de politie Gelderland. „We nemen dit uiterst serieus en proberen contact met ze te maken. Ook zoeken we uit of we achter telefoongegevens kunnen en mogen komen. Op dit moment houden we alle scenario’s nog open.”

De jonge vrouwen moeten volgens de familie dinsdag rond middernacht in een zwarte Mitsubishi Colt vanuit de Grutstraat in het centrum van Doetinchem zijn vertrokken bij restaurant Gringo’s. Daarna ontbreekt vooralsnog ieder spoor.

Myrthe is onder meer herkenbaar aan een grote tattoo op haar onderarm. Ze komt uit het dorpje Gaanderen; Ruth komt uit Varsseveld. „Wij kennen haar helemaal niet zo, ze doet altijd een berichtje. De mobiele telefoons van Myrthe en Ruth staan nu helemaal uit”, laat de moeder van Mirthe aan de media weten.

Tips? Mail v.lengkeek@telegraaf.nl