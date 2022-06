Paniek in kermisattractie: haardos meisje (12) wordt door machine uit hoofd getrokken

De consternatie was zo groot, dat de kermis twintig minuten werd stilgelegd om het meisje uit haar zeer pijnlijke toestand te kunnen bevrijden. Het resultaat: een beurs hoofd met daarop een kale plek ter grote van een boemerang en een ongelijk kapsel. Dat is ook de reden waarom de ouders - die anoniem willen blijven - deze belangrijke boodschap onderschrijven: bescherm je mooie lange haren als je naar de kermis gaat. „Doe er in ieder geval een elastiekje in.”

De jonge Nibbixwoudse was met drie andere vriendinnen de attractie Fun House ingestapt. Hierbij moeten de bezoekers zich langs allerlei bewegende obstakels en vloeren zien voort te bewegen. Op het moment dat de vier meiden bij de lopende band kwamen, ging het flink mis.

„Iemand struikelde en de hele bups viel over elkaar heen met onze dochter onderop”, vertelt de moeder. Op dat moment zwierden de lange meisjesharen op de lopende band en kwamen vast te zitten in het mechanisme. Het haar werd als het ware ’opgevreten’ door de lopende band.

Paniek

„Het duurde even voordat iedereen in de gaten kreeg wat er aan de hand was. De meiden konden allemaal weer gewoon opstaan, onze dochter niet, de band bleef maar lopen en daardoor kwam ze steeds meer beklemd te zitten. Het resulteerde in paniek bij alle meiden.”

Pas na enige momenten drong in het kassahokje van Fun House door dat het foute boel was en werd er op de noodknop gedrukt. De attractie kwam tot stilstand, maar de schade was al aangericht.

„Ik gun alle exploitanten hun brood, want zij hebben het al moeilijk genoeg na het virus”, benadrukt de moeder. „Het gaat ons enkel om de veiligheid en daar kan iedereen een bijdrage aan leveren. Ouders kunnen dat doen door hun kroost erop te wijzen dat ze hun haar moeten vast doen, maar ook de exploitant. Als er bij deze attractie meer toezicht was geweest, had er eerder op noodknop gedrukt kunnen worden. Juist die momenten van tijdsverlies zorgden ervoor dat de verwondingen steeds erger werden en haar haren letterlijk uit haar hoofd zijn getrokken.”

Het gaat niet alleen om de onvoorstelbare pijn bij een 12-jarige, de ouders kijken nu vooral naar de gevolgen. „Dit is voor haar een nachtmerrie”, zegt de moeder. „Er is ter grootte van een boemerang een grote kale plek ontstaan, waarbij echt al het haar is uitgerukt en we moeten nog maar afwachten of de haargroei herstelt. Voor een ijdele 12-jarige komt dat keihard aan.”

Gevaar

Boos op de kermis? „Juist niet”, klinkt het tot besluit. „Je gunt iedereen een leuke kermis, dus ook de kinderen. Zij willen lol hebben. Wij willen vooral laten weten wat het gevaar is van lang haar in een attractie.” Jan Boots van de Nederlandse Kermis Bond in Alkmaar reageert verbaasd op het voorval. „Wij gaan ervan uit dat alle attracties een certificaat voor de veiligheid hebben”, zegt hij. „Want dat is verplicht. De keuringen zijn behoorlijk streng. Er moet in het draaiende deel van een attractie altijd toezicht zijn. Dus ik verwacht wel wel dat onze sector hiervan leert.”