Agenten vinden goed verstopte buit in auto

De agenten besloten de auto in beslag te nemen en op het politiebureau werd het luik opengebroken. In de ruimte eronder lag geen reservewiel maar 42.950 euro aan contant geld, meldde de politie dinsdag.

De twee mannen, zonder vaste woon- of verblijfplaats en bekenden van de politie, worden verdacht van witwaspraktijken. Het geld en de auto zijn in beslag genomen. Vanmiddag is er n.a.v een voertuigcontrole Maasboulevard €42.000 aangetroffen in een verborgen ruimte. #ondermijning pic.twitter.com/sc6GYP5Oyq— Politie Rdam-Centrum (@politieRdam_C) January 23, 2017