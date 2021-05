Man (25) met wapen opgepakt bij politiecontrole Hedel

De politie hield de controle in Hedel in de nacht van zaterdag op zondag. In die Gelderse plaats is een fruitbedrijf gevestigd, waar een omvangrijke afpersingszaak speelt. Vorig weekend vond er ook al een grote politiecontrole plaats.

Delen van de gemeente Maasdriel, waar Hedel onder valt, zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat is gebeurd omdat de afgelopen weken in korte tijd er in de regio drie woningen werden beschoten. De politie mag in het veiligheidsrisicogebied auto’s doorzoeken en mensen preventief fouilleren.

Bij de meest recente controle werden ook een wapenstok, mes en een kleine hoeveelheid hennep in beslag genomen. Verder werden enkele verkeersovertredingen geconstateerd, zoals rijden zonder gordel of rijbewijs.

Bij de controle vorig weekend werden meer dan honderd auto’s gecontroleerd. Hierbij werden geen wapens aangetroffen.

Medewerkers van het fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel worden al sinds mei 2019 bedreigd. Toen is een lading cocaïne aangetroffen in een van de fruittransporten en heeft het fruitbedrijf de politie ingelicht. Afpersers eisten door middel van sms-berichten een vergoeding voor de geleden schade van 1,5 miljoen euro.

Na de poging tot afpersing en het oppakken van de hoofdverdachte kregen (ex-)medewerkers en familieleden van het fruitbedrijf te maken met geweld. Zo werd een handgranaat tegen de woning van een zoon van een directielid gegooid en werd brand gesticht bij twee ex-medewerkers, die gewond raakten.