Politie ’haalde iedereen A2 af’ bij Hedel

Het gebied is twee dagen geleden door de gemeente Maasdriel als veiligheidsrisicogebied bestempeld vanwege het geweld in de zaak rond een fruitbedrijf dat in de afgelopen weken weer is opgelaaid. De politie mag in deze omgeving preventief fouilleren.

Bij de controle zijn auto’s gecontroleerd en mensen gefouilleerd. De politie maakt later deze zondag bekend wat de actie heeft opgeleverd.

Volgens een aanwezige persfotograaf ging het om ’een zogeheten 100% controle’. „Al het verkeer wat vanaf afrit Hedel op de A2 vanuit de richting Utrecht kwam, werd gecontroleerd. Alle voertuigen werden langs de kant gezet, de inzittende gecontroleerd en iedereen werd preventief gefouilleerd.” De politie heeft dergelijke details over de operatie nog niet gedeeld.

Bedreigingen

De afgelopen periode zijn weer huizen beschoten in Hedel, Kerkdriel en Velddriel, adressen die te maken hebben met het fruitbedrijf De Groot Fresh Group. Medewerkers van het bedrijf worden al sinds mei 2019 bedreigd. Toen is een lading cocaïne aangetroffen in een van de fruittransporten en heeft het fruitbedrijf de politie ingelicht. Afpersers eisten door middel van sms-berichten een vergoeding voor de geleden schade van 1,5 miljoen euro.