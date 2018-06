'Onderzoek fraude via pinautomaat'

Dat melden diverse bronnen in de Amsterdamse binnenstad. Ook wordt gevreesd dat via sommige van deze geldautomaten via een ingewikkeld keuzemenu zeer hoge wisselmarges worden berekend aan toeristen. ,,Hiermee geld opnemen is zo ingewikkeld, dat riekt naar misleiding.’’

Een anonieme ondernemer uit de Damstraat stelt dat winkeliers in de drukste straten tot wel 500 euro per maand ontvangen van het bedrijf achter de automaten. Het gaat niet om de pinapparaten van de reguliere banken.

Vraagtekens

De opkomst van zogenaamde automated teller machines (ATM) begint op te vallen. Zo is de groei van dit soort geldautomaten onlangs nog besproken tijdens de vergadering van straatmanagers in de binnenstad. Volgens ideëel vastgoedbedrijf NV Zeedijk dat winkels en woningen verhuurt in het toeristische postcodegebied 1012, zijn de ATM’s het afgelopen jaar geleidelijk verschenen in het gebied. ,,De vraagtekens die bestaan rond deze automaten dragen niet bij aan het transparante ondernemerschap dat wij nastreven’’, aldus directeur vastgoed Tim de Booys van de NV Zeedijk. Het bedrijf verbiedt zijn huurders om de ATM’s in de panden van de NV te plaatsen.

Uit een telling blijkt dat er op en rond de Wallen zeker 30 van dit soort apparaten staan. Ze zijn eigendom van bedrijven als YourCash en moederbedrijf Euronet Worldwide. Anders dan bij de automaten van Euronet kunnen de machines van YourCash door de winkeliers zelf bijgevuld worden met briefgeld uit de kassalade. Het geld wordt opgenomen door klanten, veelal toeristen. Tegen sluitingstijd maakt de machine een dagafsluiting, een dag later staat het bedrag dat door klanten bij de automaat is opgenomen, op de rekening van de ondernemer. Via een gemiddelde automaat van YourCash wordt dagelijks ongeveer 3000 euro opgenomen, aldus een woordvoerder.

YourCash

YourCash is sinds oktober 2016 een dochteronderneming van Euronet en staat onder toezicht van een Britse financiële overheidswaakhond. De PvdA maakt zich al langer grote zorgen over de leefbaarheid in de binnenstad en de vele toeristenwinkels. De hervulbare geldautomaten van YourCash zorgen bij raadslid Dennis Boutkan dan ook voor opgetrokken wenkbrauwen. ,,De vraag is in hoeverre dit systeem gevoelig is voor het witwassen van geld. De PvdA vindt de trend van een snel oprukkend netwerk van niet officiële ATM’s op zijn minst opmerkelijk en wil uitsluiten dat hier witwaspraktijken aan ten grondslag liggen.’’ Boutkan wil daarom dat de politie en de regionale criminaliteitsbestrijdingsdienst RIEC zich over de kwestie buigen. Ook wordt het stadsbestuur gevraagd naar het toezicht op deze branche, via een serie schriftelijke vragen.

Een zegsman van YourCash herkent de zorgen rondom witwassen via de automaten van het bedrijf niet. ,,We hebben die signalen niet ontvangen, in onze automaten wordt dan ook maar een geringe hoeveelheid contanten geladen door de ondernemers zelf.’’ Bovendien zouden de deelnemende winkeliers uitgebreid gescreend worden voordat zij de machine zelf met contanten mogen vullen. De zorg van betrokkenen dat toeristen geplukt zouden worden is volgens YourCash onterecht. ,,Het is de gebruiker uiteraard te allen tijde toegestaan en mogelijk gemaakt via de automaat om de voorgestelde(wissel)koers te weigeren.’’

Het zelf afvullen van de geldautomaten is toegestaan door De Nederlandsche Bank, mits het geld op echtheid en kwaliteit wordt gecontroleerd.