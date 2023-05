Premium Het beste van De Telegraaf

Britten nu al in de rij bij kroningsroute: ’Het is liefde én krankzinnigheid’

Terry Evans was twee weken geleden een van de eersten die zich van een prominent plekje wilde verzekeren voor de kroningsroute. Ⓒ De Telegraaf

LONDEN - Het is nog drie dagen wachten, en vooral drie lange nachten, maar de Londense Mall stroomt al vol met de eerste enthousiastelingen die zich willen verzekeren van een goede plek bij de kroningsroute komende zaterdag. „Je vraagt eigenlijk wat ons bezielt”, antwoordt de 79-jarige Eunice uit Dorset op de vraag of ze niet vreest dat het koude nachten zullen worden. „Het antwoord is liefde voor onze koninklijke familie, maar het is natuurlijk ook krankzinnigheid.”