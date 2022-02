Moskou lijkt weg vrij te maken om woonwijken grootschalig te bombarderen

Volgens de Amerikanen verloopt de Russische opmars trager dan verwacht. Van zowel de inname van Charkov als Kiev is nog geen sprake. Ook de Britten stellen dat de Russische oorlogsmachine stokt.

Volgens de Amerikaanse oud-kolonel Vindman - de man die door Trump werd ontslagen - zijn de Russen er ondanks na 36 uur van bombardementen er nog niet in geslaagd om bijvoorbeeld het internet of de nationale televisie plat te leggen. Ook de command and control functies van het Oekraïense leger zijn volgens het Pentagon nog grotendeels intact. Ook op het gebied van elektronische oorlogsvoering blijft Moskou achter bij de Amerikaanse verwachtingen.

’Momentum kwijt’

Het Pentagon stelt zelfs dat de Russen het momentum lijken te zijn kwijtgeraakt en wijst erop dat Moskou er nog niet in geslaagd is zelfs maar één grote stad in te nemen ondanks dat ze minstens 200 raketten hebben afgevuurd en ruim een derde van hun troepen in Oekraïne hebben ingezet.

De Britten zeggen dat de Russen een nieuwe aanvalslijn naar Kiev hebben geopend maar dat de bulk van hun troepen nog op ruim 50 kilometer van de Oekraïense hoofdstad staat. De nieuwe route was volgens de Britten noodzakelijk omdat de Russen er maar niet in slaagden om de stad Chernihiv ten noorden van Kiev te veroveren.

Kiev zelf stelt dat het zo’n 80 Russische tanks heeft uitgeschakeld, tien vliegtuigen en zeven helikopters heeft neergehaald en meer dan 600 pantservoertuigen heeft vernietigd.

Moskou heeft inmiddels de Oekraïense regering voorgesteld om rond de tafel te gaan zitten in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Kiev stelde daarop Warschau voor. Poetin noemde de club rond president Zelenski „een bende drugsverslaafden en neo-nazi’s.”