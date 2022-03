Aantal nieuwe coronagevallen daalt snel

Buitenland

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt tot boven de 2000, ook aantal positieve tests zet door

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag gestegen tot boven de 2000, het hoogste aantal in bijna drie maanden. In totaal liggen daar nu 2017 Covidpatiënten. Dat zijn er 157 meer dan zondag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinati...