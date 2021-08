Aan brand ontvlucht gezin verlangt naar fris windje bij haven van Enkhuizen

De bosbranden teisteren de Turkse kust. Linda van Ee en Eric Duijn (inzet) weten met hun dochters zaterdagavond hun hotel te ontvluchten. Ⓒ Eigen foto

MANAVGAT - Een gezin uit Enkhuizen heeft zaterdagavond als laatst overgebleven gasten een hotel in Içmeler aan de brandende Turkse kust kunnen ontvluchten. Na de nacht te hebben doorgebracht in de veiliger gelegen woning van de hoteleigenaar, konden ze zondagochtend even terug naar het hotel om te ontbijten en hun reis naar huis, die voor maandag staat gepland, voor te bereiden. Het gezin laat weten dat de afgelopen nacht vooral de enorme rookwolken in het gebied hinderlijk waren: „En het is nu alweer 40 graden.”