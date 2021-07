Gezin uit Enkhuizen ontvlucht ternauwernood Turks hotel: ’Vuur is nog maar 200 meter bij ons vandaan’

De bosbranden teisteren de Turkse kust. Linda van Ee en Eric Duijn (inzet) weten met hun dochters zaterdagvond hun hotel te ontvluchten. Ⓒ Eigen foto

MANAVGAT - Een gezin uit Enkhuizen staat op het punt om zaterdagavond als laatst overgebleven gasten een hotel in Içmeler aan de brandende Turkse kust te ontvluchten. Linda van Ee (58), Eric Duijn (56) en hun dochters Zoë (23) en Nicky (20) kunnen al dagen geen kant op omdat het dorp omringd wordt door vlammenzeeën als gevolg van de natuurbranden die de Turkse kust al sinds woensdag teisteren. Het gezin laat aan weten dat alles ingepakt is om te vluchten: „Het vuur is nu nog maar 200 meter van ons vandaan. We gaan weg zo, rustig en terneergeslagen.”