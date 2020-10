Meisje (14) stopt pasgeboren baby in vriezer

„De moeder belde de dokter omdat haar dochter ’s nachts pijn in haar buik had. Ze dacht dat het misschien een blindedarmontsteking was. Toen de ambulancemedewerkers arriveerden, vertelde het meisje dat ze bevallen was en dat ze haar kind in de vriezer gelegd had”, zo heeft de Kinderombudsman laten weten, aldus Independent.

De verpleegkundigen waarschuwden vervolgens de politie, het meisje is in het ziekenhuis opgenomen. Toen agenten bij het huis aankwamen, was het te laat om de baby nog te kunnen redden. Het kindje had al enkele uren in de vriezer gelegen.

Er wordt een onderzoek ingesteld, zo kondigde de politie donderdag aan.