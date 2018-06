Help deze achtste groepers aan een meester

Moeder Hester Spee laat dit niet zomaar gebeuren en springt met een oproep in de bres voor deze twaalf achtste groepers.

Waar veel achtste groepers pas deze zomer afscheid van elkaar nemen, komt het afscheid voor de eindleerlingen van basisschool De Notenboom in Utrecht veel vroeger. Door uitval van een vaste kracht én een gebrek aan invaldocenten ziet de school geen andere optie dan de groep opdoeken.

Tranen met tuiten

Het nieuws kwam keihard binnen bij moeder Hester. "De ouders hebben twee opties: óf we laten onze kinderen zitten in groep 8 met het risico dat ze twee dagen per week thuis komen te zitten wegens gebrek aan invaldocenten óf we laten onze kinderen overplaatsen naar twee of drie andere locaties in de buurt. Voor ons is het allebei geen optie; die kids willen niet uit elkaar!"

Lees verder: "Ze zitten al vanaf groep 1 bij elkaar in de klas en hebben zich enorm verheugd op het laatste jaar samen".