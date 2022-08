Laatste resten grote duinbrand Brouwersdam worden geblust

De veiligheidsregio meldde eerder dat de brandweer „alles op alles zet” om te voorkomen dat de brand zich zou uitbreiden naar onder meer het vakantiepark en het nabijgelegen RTM-museum, waar onder meer locomotieven en rijtuigen staan. Voor bewoners van het vakantiepark was voor de zekerheid opvang geregeld in een sporthal, maar uiteindelijk kwamen hier volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio maar ongeveer tien mensen naartoe. Omdat het vakantiepark gemakkelijk te verlaten was, lag de keuze volgens de veiligheidsregio bij bewoners zelf.

Een blushelikopter van Defensie was vanuit vliegbasis Gilze-Rijen uitgerukt om te helpen blussen. Het ging om een Cougar-transporthelikopter waaronder een zogenoemde bambi-bucket hangt waarmee steeds 2500 liter water over de brandhaard werd gestort. Volgens de luchtmacht is in totaal zo’n 62.500 liter water door de Cougar gestort. De veiligheidsregio noemde de inzet van deze helikopter succesvol. „Het heeft echt het verschil gemaakt.” De brandweer kreeg ook hulp van Zeeuwse collega’s en de zogeheten Handcrew Overijssel. Dit is een brandweerteam dat is gespecialiseerd in de bestrijding van natuurbranden.

Ⓒ Provicom Multimediadiensten

De brandweer rukte groots uit vanwege de droogte en het risico op uitbreiding. Het nablussen zal nog veel tijd in beslag nemen, omdat het gebied ook nagelopen moet worden op brandresten, zo legde een woordvoerder van de veiligheidsregio eerder uit. Er zijn volgens de veiligheidsregio vooralsnog geen aanwijzingen dat er sprake is van brandstichting.