De bestuurster van de auto reed rond kwart voor 9 over de badhuisstraat toen deze spontaan in brand vloog. De brandweer was er snel bij maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Er raakte niemand gewond.

