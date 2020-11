Nertsen houden de coronagemoederen flink bezig

Medewerkers van de NVWA zijn bezig met het ruimen van nertsen op een met het coronavirus besmette nertsenfokkerij. Ⓒ Rob Engelaar Fotografie

AMSTERDAM - Een versnelde ruiming van de nertsenhouderij in Nederland, zoals de Tweede Kamer overweegt, is vanuit epidemiologisch oogpunt onnodig, zeggen deskundigen in het Outbreak Management Team Zoönosen. ’De huidige maatregelen zijn veilig genoeg.’