Vrouw beschuldigt pastoor in volle kerk van misbruik: ’Je ontmaagdde mij toen ik 16 was’

Dit is te zien in een livestream van de kerkdienst. Het zou volgens New York Post gaan om pastoor John B. Lowe, momenteel 65 jaar. Hij zou Bobi Gephart, momenteel 43 jaar, misbruikt hebben toen zij 16 was.

Vlak na de kerkdienst, besloot de pastoor een bekentenis af te leggen aan de kerk. „Ik heb twintig jaar geleden overspel gepleegd. Het was geen affaire, ik maakte een verkeerde inschatting, maar ik heb wel gezondigd”, zei de pastoor. Hij vroeg de aanwezigen in de kerk vervolgens om hem te vergeven voor „de diepe wond” die hij naar eigen zeggen had veroorzaakt.

Deze publieke biecht werd goed ontvangen en leverde Lowe in eerste instantie een staande ovatie van de kerkgangers op. Maar toen kwam er opeens een dame naar voren en nam het woord. Zij bleek de vrouw te zijn waar de pastoor op doelde.

’Ik was 16 toen je mij ontmaagdde op jouw kantoorvloer’

„Ik heb 27 jaar in een gevangenis geleefd”, riep ze door de microfoon. „Het was geen twintig jaar geleden, zoals je nu zegt. Ik was 16 toen jij me ontmaagdde op jouw kantoorvloer. Ik leefde in een gevangenis van leugens en pijn. Ik loog om de familie Lowe te beschermen. Ik dacht dat ik een vreselijk persoon was en had zelfmoordgedachten, niet beseffend wat me werkelijk was aangedaan”, zei ze.

Ze vervolgt haar verhaal en beweert dat „de kerk de waarheid moet weten. Deze kerk is op leugens gebouwd, maar dat moet stoppen’, zegt ze. „Je hebt dingen met mijn tienerlichaam gedaan die nooit hadden mogen gebeuren.”

In de beelden is te zien hoe naast de vrouw ook een man staat. Volgens Fox News is dat de huidige partner van Gephart. Hij richtte zich persoonlijk tot Lowe: „Het is niet alleen overspel. Het is een ander niveau als het een tiener is en ik laat deze man niet zo over mijn vrouw praten. Het gebeurde negen jaar lang en mensen moeten verantwoordelijk worden gehouden.”

’Het is gebeurd ja’

Nadat het koppel weer van het podium stapte, moest de pastoor zich tegenover de kerkgangers verantwoorden. „Als je dit echt gedaan hebt, moet je dat toegeven. Je hebt niet gezegd dat ze 16 jaar was”, klonk het. „Het was verkeerd. Ik kan het niet meer goedmaken. Gedeeltes van het verhaal zijn niet waar. Maar het is wel gebeurd ja”, aldus Lowe.

De kerk waar het om draait, New Life Christian Church en World Outreach, reageert op het schandaal dat ze „ernstig gekwetst en gebroken zijn.We voelen met haar mee en willen haar op elke mogelijke manier steunen bij haar herstel”, aldus de kerkgemeenschap.

Volgens New York Post heeft de pastoor John B. Lowe zijn ontslag maandag ingediend bij de kerk. De autoriteiten doen onderzoek naar het verhaal maar volgens de lokale zender WANE-TV is er nog geen aangeklacht ingediend tegen Lowe.