Politie zoekt nog één keer naar vermiste vrienden

Volgende week gaat de politie bij in meer bij Liessel vier dagen zoeken naar de vermiste Brabanders. Het is de ultieme poging om duidelijkheid te krijgen over het lot van de jongemannen, die al in 1974 van de aardbodem verdwenen. Om even aan te geven hoe lang de mannen al vermist zijn: 1974 is het jaar van de eerste verloren WK-finale van het legendarische team van Johan Cruijff. Strafrechtelijk valt er niets meer te halen, de zaak is verjaard.

Omdat de jongemannen niet meer zijn teruggevonden, is ook nooit duidelijk geworden wie of wat er achter hun verdwijning zat. Het tweetal ging zaterdagavond 16 maart samen op stap en eindigden hun avond in café de Zanzibar in Deurne. Om drie ’s nachts zijn ze naar buiten gelopen en sindsdien ontbreekt elk spoor. Toen de twee stratenmakers de volgende ochtend weg bleven, werd alarm geslagen. Er werd intensief gezocht, maar zelfs de rode Fiat Coupe van Piet is nooit meer terug gevonden. In de loop der jaren is van alles geprobeerd en gesuggereerd. Zo zouden beide mannen zich bij het Franse Vreemdelingenlegioen hebben aangesloten, maar dat bleek onzin.

Archiefbeeld van een eerdere zoektocht in 2018 ophet water van de Brink in Liessel (Brabant). Ⓒ Hollandse Hoogte

Geheime relatie

Ondanks alle vergeefse pogingen hebben familieleden van Hans en Piet de zaak nooit kunnen laten rusten. Bij gebrek aan nieuwe aanknopingspunten had de politie het dossier in het archief geplaatst. Tot 2012. In dat jaar meldde zich een getuige, die een aannemelijk verhaal vertelde. Hans bleek een geheime relatie te hebben met een vrouw, die getrouwd was met een andere stratenmaker. Die zou de mannen, allebei met een blanco strafblad, in de val hebben gelokt en ze hebben vermoord. De politie kon niets met de nieuwe feiten, want hoewel moord tegenwoordig niet meer verjaard, geldt dat met terugwerkende kracht slechts tot 1988. Alle onopgeloste zaken van voor dat jaar zijn verjaard en dus strafrechtelijk afgesloten.

’Ouders gestorven van verdriet’

Toch legden de families zich niet neer bij de vermissing van de jongemannen. „Mijn ouders zijn gestorven van verdriet. Ik heb ze vaak huilend aangetroffen aan tafel. Mijn moeder stond ook voor het raam te kijken of hij er niet toch aankwam. Bij het graf heb ik gezegd, je krijgt je kind toch nog terug”, zei broer Jan Hölskens eerder. Er wordt een privédetective ingeschakeld en die komt met de informatie dat de twee vrienden daadwerkelijk zijn vermoord.

Concrete informatie

De vermoedelijke dader wordt aangesproken, maar die ontkent elke betrokkenheid. Hoewel de mogelijke moordenaar nooit meer vervolgd kan worden, is de informatie zo concreet dat de politie twee jaar geleden het meer bij Liessel met een sonarboot afspeurt. Daarbij wordt op twee plaatsen iets van metaal gevonden, mogelijk de vermiste Fiat Coupe. Duikers gaan volgende week het water in om zand weg te zuigen om zo te zien wat er ligt. Wordt de Fiat gevonden, dan bevestigt dat het verhaal dat de twee mannen daadwerkelijk zijn vermoord. „Ik ben hier de afgelopen jaren dag en nacht mee bezig geweest. En nu kan het zomaar zijn, dat we eindelijk antwoorden krijgen”, zegt broer Jan Hölskens.