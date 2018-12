Duizenden protesteren tegen intolerantie

1 / 2 1 / 2 Protest Women’s March op het Museumplein Ⓒ Sem van der Wal Fotografie

AMSTERDAM/DEN HAAG - Op het Museumplein in Amsterdam zijn zaterdagmiddag zo’n 3000 mensen bij elkaar gekomen voor de eerste Nederlandse versie van de zogenoemde Women’s March. Er werd gezongen en de sfeer was volgens de organisatie heel gemoedelijk. Ook in Den Haag verzamelen zich enkele honderden mensen voor eenzelfde bijeenkomst.