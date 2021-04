Rode Kruis naar de Kamer: EHBO-cursus op scholen

Uniek. Historisch. Het Rode Kruis vindt het optreden van directeur Marieke van Schaik donderdag in de Tweede Kamer nu al geslaagd. In zekere zin is dat ook zo. Het komt niet vaak voor dat een burgerinitiatief daadwerkelijk in de grote zaal van de Tweede Kamer aan bod komt. Het is, na eerdere initiatieven over de euro, de Israëlische muur, overvolle klassen en internetpesten, de zestiende keer dat het gebeurt – het burgerinitiatief ’Stop de hondenbelasting’ wacht nog op een plek in de Kameragenda. Nooit eerder stond er een directeur van het Rode Kruis in de Kamer.

Van Schaik zal betogen wat voor kleine investering EHBO-cursussen op (middelbare) scholen vergen en wat de opbrengst is. Ze kan daarbij het voorbeeld aanhalen van de 14-jarige Ruben uit Nijkerk. Eind vorig jaar zat hij thuis op de bank toen hij zijn vader naast hem zag wegzakken. Hartstilstand. Ruben, die op school EHBO-les had gehad, begon meteen met reanimeren. Hij redde daarmee waarschijnlijk het leven van zijn vader.

Van de jongeren weet maar een op de zes net als Ruben hoe te reanimeren of hoe een AED te gebruiken. Van de volwassenen heeft maar 17 procent een EHBO-diploma. Met dagelijks veertig reanimaties buiten het ziekenhuis en ruim vijfhonderd mensen die baat hebben bij eerste hulp, zou het enorm veel schelen als meer mensen weten wat ze moeten doen bij bloedingen, epilepsie of een herseninfarct. Wie een EHBO-diploma op zak heeft, schiet sneller te hulp. Dat is, ook voor kinderen, minder traumatisch dan bij een ongeval machteloos toekijken.

Minder ambulanceritten

Volgens onderzoekers van UMC Utrecht zou EHBO op school leiden tot minder ambulanceritten, kortere duur van ic-opnames en lagere verpleeg- en revalidatiekosten. Jaarlijks zou het om een kostenbesparing gaan van 280 miljoen euro. Inbedding van de cursussen in het onderwijs, drie uur en twee jaar later nog eens drie uur opfrissen, zou slechts een investering vergen van 5 miljoen euro. „De investering is miniem en de opbrengst giga”, verduidelijkt een woordvoerder van het Rode Kruis. „Bijkomstigheid is dat de docenten voor die paar uur worden ontlast.”

Marieke van Schaik zal donderdag haar opwachting maken in de Tweede Kamer. Nooit eerder stond er een directeur van het Rode Kruis in de Kamer. Ⓒ ANP/HH

Een meerderheid van de Tweede Kamer zal het initiatief van het Rode Kruis, radio-dj Rob van Someren en huisarts in opleiding Bernard Leenstra, omarmen. Er zal een oproep komen aan minister Arie Slob (Onderwijs) om met de onderwijssector te overleggen hoe dit initiatief is in te vullen. De minister zal toezeggen dat te doen. Maar dan.

De Kamer wil de cursussen niet verplichten. VVD-Kamerlid Ingrid Michon wijst erop dat de gesprekken momenteel lopen over het curriculum, de vaste vakken en leerdoelen die scholen moeten halen. „Daar moeten we als politiek niet tussen gaan zitten.”

Motie moestuin

Het is het ongemak dat ook Slob zal verwoorden. Het onderwijs wordt voortdurend bestookt met verzoeken om zaken op te nemen in de lessen, zoals duurzaamheid, ongelijkheid, verkeerseducatie, boerderijbezoek, noem maar op. De minister spreekt in zo’n geval vaak smalend van ’de motie moestuin’, naar de oproep van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot om alle scholen te verplichten een moestuin aan te leggen: prima als scholen aan bepaalde zaken aandacht willen besteden, maar verplichten is iets anders.

Vorige week week bleek uit het rapport ’De staat van het onderwijs’ nog hoe slecht het ervoor staat met de basisvakken rekenen en taal. Scholen moeten zich meer op de kern richten, stelde de onderwijsinspectie. Daarmee zal het initiatief over EHBO op scholen, waarvan de voordelen alom worden gezien, mogelijk hetzelfde lot treffen als het burgerinitiatief ’een dier is geen ding’, dat nooit leidde tot hogere straffen voor dierenbeulen.

De woordvoerder van het Rode Kruis kan het zich niet voorstellen: „Kijk naar de opbrengst voor die paar uurtjes. Ik denk niet dat de 60.000 mensen die hebben getekend voor dit initiatief, hier tevreden mee zullen zijn.”