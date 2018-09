Zin en onzin over eten

De fobie voor zout is de nieuwe fobie voor suiker

,,En daarvoor was er de fobie voor vet, niet te vergeten. Het is niet de bedoeling dat mensen voor een product of productgroep bang worden gemaakt. Zout, suiker en de verkeerde vetten zitten vooral in sterk bewerkt voedsel vol met toevoegingen. De algehele tendens is om meer onbewerkt voedsel te eten, en producten die je overgrootoma nog kent. Van zout word je niet dik, maar een teveel aan zout zorgt wel voor een hogere bloeddruk. Je hoeft niet iets per se te mijden, het gaat om de keuze voor zoveel mogelijk onbewerkt voedsel.”

Veel bewegen compenseert een ongezonde eetwijze

,,Nee. Daar kan ik helder over zijn. Bewegen is goed voor de gezondheid, maar je kunt het een niet verruilen voor het ander, ze zijn beide goed voor de gezondheid. Als je gezond eet en alleen maar zit, is dat ook niet goed."

Alle aandacht voor gezond eten is schromelijk overdreven en slechts een marketingtruc om dingen als superfoods (voor veel geld) in de markt te zetten

,,Dat is wat zwart/wit gesteld. De verhoogde aandacht voor gezond eten komt ook voort uit behoefte: er is meer vraag naar informatie erover. Al zijn er zeker bedrijven die belang hebben bij die vergrote populariteit en daardoor hun producten duur(der) aanbieden. Feit is dat er aan het aanprijzen van ongezonde producten meer wordt verdiend: op een spruitje zit nu eenmaal minder winstmarge dan op een zak chips.”

De voedselindustrie is debet aan het overgewicht van de Nederlanders

,,In zekere zin, want de industrie maakt het gemaksvoedsel - waar we toch eens naar grijpen wegens tijdgebrek - zo lekker mogelijk met suikers, waardoor het ongezond wordt. Tegelijkertijd bewegen we met z’n allen te weinig en kopen we dat gemaksvoedsel wel. Je kunt dus niet maar een schuldige aanwijzen.”

Alle aandacht voor gezond eten helpt eetstoornissen in de hand

,,In alle aandacht voor gezond voedsel wordt nergens gezegd dat je minder moet eten dan goed voor je is, of alleen maar op bermgrassap moet leven. Bij een stoornis spelen ook andere dingen mee: hoe worden jonge meiden bijvoorbeeld neergezet in de magazines? Mensen die daar gevoelig voor zijn, lopen de kans door te slaan. Maar die mensen heb je altijd, wat je ook aanprijst of adviseert."

De kennis onder Nederlanders over gezond eten mag en kan beter

,,Dat is zeker zo. De hoofdlijnen zijn bekend, maar om de zin en onzin te kunnen scheiden is meer kennis nodig. Ik pleit ervoor om die al in het onderwijs te geven: dit soort informatie kan heel goed toegepast worden bij biologie of aardrijkskunde. Begin zo vroeg mogelijk. Als de ouders de kennis dan niet hebben, dan kan het van de kinderen komen.”

Supermarkten, magazines en/of gezondheidsgoeroes proberen de consument te veel een bepaalde richting op te duwen

,,Heel veel mensen willen gewoon gezond zijn, er zullen er nauwelijks zijn die zeggen: ‘Ik ben liever ziek’. Dus aan de ene kant willen ze wel, aan de andere kant willen ze er ook niet te veel mee lastig worden gevallen. Wel is het zo dat de consument constant wordt verleid: met ongezonde snacks bij het benzinestation, bijvoorbeeld. Dus we worden sowieso beïnvloed, of dat nu voor gezond of ongezond is.”

Supermarkten zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor het aanmeten van gezond gedrag

,,Dat is een fundamentele discussie. Veel mensen zijn van opvatting dat ze zelf wel uitmaken wat ze eten en wat gezond is. Mag een supermarkt die adviserende rol pakken? Feit is wel dat supermarkten die rol steeds meer aannemen, responsible retailing noemen we dat. Ze buigen zich dan niet alleen over gezonde producten, maar ook bijvoorbeeld over duurzaamheid. Ze zijn zich er dus terdege van bewust. Informeren en bijsturen is altijd goed, het is aan de consument om uiteindelijk een beslissing te maken. Het gaat pas verkeerd als supermarkten besluiten bepaalde producten niet meer te verkopen omdat het ongezond zou zijn. Dan nemen ze de keuze voor de consument.”