Jong meisje in Spanje overleden door hagelsteen

De hagelbui trof de plaats dinsdagmiddag. De enorme hagelstenen met een diameter tot 11 centimeter veroorzaakten enorme schade, aldus het gemeenteraadslid op de radio. „De hagel viel maar tien minuten, maar het waren tien minuten van angst.”

De gebrandschilderde ramen van de kerk in de gemeente werden verbrijzeld. De ijsballen beschadigden ook tientallen auto’s en straatmeubilair. Het regende nauwelijks. Het weerbureau van Catalonië zei dat de hagelstenen die vielen in het gebied nabij de grens met Frankrijk de grootste waren in twintig jaar.

Het meisje stierf in de nacht van dinsdag op woensdag in een ziekenhuis in Girona. Het ziekenhuis gaf geen details.