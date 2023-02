Kabinet stuurt 230 militairen naar Duitsland voor training Oekraïners

De trainingen ’op tactisch niveau’ zijn volgens het kabinet ’van groot belang’ voor de Oekraïense strijdkrachten. In april en mei gaat de eerste groep van dertig Nederlandse militairen naar Duitsland, voor een periode van vier weken. In augustus en september volgen nog eens tweehonderd militairen, dan voor zes weken. Instructeurs van Defensie gaven in Duitsland eerder al training in het opruimen van explosieven.

Verenigd Koninkrijk

Ook in het Verenigd Koninkrijk stomen Nederlandse manschappen Oekraïense soldaten klaar voor het front. Volgens het kabinet hebben de trainingsmissies een kleine impact op de Nederlandse gereedheid van het leger. „De training wordt grotendeels verzorgd door operationele eenheden, die hiermee kennis en ervaring opdoen”, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. De Oekraïners krijgen onder meer rijles, medische training en les in het bedienen van drones. Dat gebeurt dus in andere Europese landen, maar ook in Nederland zelf, zo meldt het kabinet.

Nederland heeft al voor ruim 1 miljard euro aan wapens aan Oekraïne geleverd. Over die leveringen worden tot nu toe weinig details gegeven. Daar wil het kabinet verandering in brengen: minister Ollongren (Defensie) gaat de Kamer voortaan ’informeren over de hoofd- en diverse subcategorieën van militaire steun’. Dat is volgens haar nodig om genoeg draagvlak in de maatschappij te houden voor de ’langdurige uitputtingsoorlog’, waarvan volgens het kabinet sprake is. Eerder deze maand klaagden PvdA en GL over het gebrek aan informatie rond de wapenleveringen.