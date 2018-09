Trump in toespraak: America first!

LEES ALLES OVER DE INAUGURATIE IN ONZE LIVEBLOG

Donald Trump nam na zijn inauguratie deel aan de zogenaamde 'inaugural parade' in Washington, waarin de kersverse president in een optocht op weg naar het Witte Huis de menigte toezwaaide vanuit zijn auto. Bij zijn nieuwe ambtswoning nam Trump de parade ter ere van zijn beëdiging tot 45ste president van de VS had af.

Na de parade ging Trump meteen aan het werk. Hij tekende zijn eerste twee presidentiële decreten. Het ene decreet heeft als doel de regelgeving rond Obamacare gedeeltelijk op te heffen. Het andere roept federale instanties op alle nieuwe regelgeving tijdelijk te bevriezen.

Toespraak

Eerder op de dag, meteen na de aflegging van de eed, hield Trump zijn inauguratietoespraak. Trump haalde in zijn toespraak hard uit. De kern van zijn betoog is dat Amerika op de eerste plaats moet komen en dat de Verenigde Staten eerst aan zichzelf moet denken, voordat andere landen worden geholpen. Dat is volgens Trump de afgelopen jaren volledig verkeerd gegaan.

De nieuwe president sprak van een bijzondere dag, "omdat niet alleen de macht wordt overgedragen van de ene regering aan de andere, maar omdat de macht van Washington DC wordt overgedragen aan het volk". "Al te lang heeft een kleine groepje de macht in handen, terwijl het volk de lasten draagt. Washington bloeide, maar het volk kon er niet van meegenieten." Trump beloofde dat dat allemaal anders zal gaan. "Dit moment is jullie moment. Dit is jullie dag, dit is jullie viering. En de Verenigde Staten: dat is jullie land."

Volgens Trump zijn er miljarden uitgegeven in andere landen, terwijl de welvaart, de industrie en de infrastructuur in de VS afbrokkelden. Daar moet volgens Trump een einde aan komen. De grenzen moeten weer worden bewaakt, de banen moeten terugkeren naar de VS door de industrie weer terug te halen en de infrastructuur moet worden hersteld. ,,Ik zal jullie nooit teleurstellen'', aldus Trump. ,,Amerika zal weer gaan winnen, winnen zoals nooit tevoren."

Trump sloot zijn toespraak af met een boodschap voor het Amerikaanse volk. ,,Jullie zullen niet langer genegeerd worden. Jullie stem, hoop en dromen bepalen het lot van de Verenigde Staten", zei de 45e president.

,,We zullen Amerika weer sterk maken. We zullen Amerika weer rijk maken. We zullen Amerika weer trots maken. We zullen Amerika weer veilig maken. En ja, samen zullen we Amerika weer groot maken."

Kerkdienst

De vrijdag begon met een kerkdienst in de St. John's Episcopal Church, tegenover het Witte Huis. Melania en Donald Trump werden daarna ontvangen door Obama en zijn vrouw Michelle voor de thee op het Witte Huis. Daarna vertrok het viertal naar het Capitool voor de ceremonie. Daar waren eerder al de voorgangers van Obama gearriveerd. Hillary Clinton en haar man Bill Clinton stonden op het podium, evenals George W. Bush en Jimmy Carter.

Bij het Capitool werden ruim 900.000 mensen verwacht, maar het leek op basis van de luchtbeelden minder druk dan bij de ceremonies in 2013 en 2009.

Lees hier alles in ons dossier over de inauguratie van Donald Trump.