Rondgang leert: ’Den Haag’ heeft nauwelijks plannen klaar om bevolkingsgroei op te vangen

Tot 2030 komen er elk jaar 100.000 mensen bij in Nederland. Voor hen zijn allerlei extra voorzieningen nodig. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het kabinet belegt op 12 maart een speciale Catshuis-sessie over migratie. In de ambtswoning van de minister-president praten de bewindspersonen van Rutte III met experts over de gevolgen van bevolkingsgroei. Uit een rondgang van De Telegraaf blijkt dat er nauwelijks plannen klaarliggen om de toename van het inwonertal het hoofd te bieden.