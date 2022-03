Nederlandse (29) verongelukt in Oeganda: ’Ze had een enorme liefde voor kinderen’

„Dorian was een prachtige vrouw, met het hart op de goede plaats”, vertelt Wim van Welzen, voorzitter van de stichting Child Care Africa, aangeslagen. „Ze had een gigantische drive, passie en liefde voor kinderen. Het was haar missie om hulpbehoevende kinderen uit de goot te halen. De stichting was haar levenswerk.”

Cosijnse, medeoprichter van CCA, was samen met de Nederlandse Adinde Huizenga (22) sinds 3 januari in Oeganda. Huizenga liep stage bij CCA. Het tweetal lokaliseerde kinderen met een handicap en bood hun vervolgens medische hulp. Na bijna drie maanden ontwikkelingshulp zouden Cosijnse en Huizenga op 4 april weer huiswaarts keren.

Over de kop

Maar ruim een week voor hun terugkeer naar Nederland sloeg het noodlot toe en raakte het duo betrokken bij een eenzijdig verkeersongeval. Door een nog onbekende oorzaak verloor Cosijnse zaterdagmiddag op de Kotido-Moroto highway, in het noorden van Oeganda, de macht over het stuur. De jeep die ze bestuurde, raakte van de weg, sloeg over de kop en belandde in een greppel.

Het lukte Huizenga om zelfstandig uit de auto te komen; ze schakelde de hulpdiensten in. Die hulp kwam voor Cosijnse te laat. Ze overleefde de crash niet en overleed ter plaatse.

Hobbelig

Volgens lokale Oegandese media is het het zoveelste fatale ongeluk in het gebied. In nog geen maand tijd zouden er maar liefst vijf buitenlanders zijn omgekomen, onder wie drie vrouwen. Van Welzen erkent dat de weg slecht begaanbaar is, maar dat Cosijnse en Huizenga de route goed kenden. „Ze legden deze drie uur durende rit van Napak naar Kaabong vaker af. Desondanks is het een vervelend stuk weg: heel hobbelig en erg onoverzichtelijk.”

Wonder boven wonder kwam Huizenga redelijk ongeschonden uit de crash. „Ze is onderzocht in het ziekenhuis, maar los van wat schaafwonden en blauwe plekken is ze met de schrik vrijgekomen”, vertelt Van Welzen. „Ze komt zo snel mogelijk terug naar Nederland.”

’Hartverscheurend’

In een interview op de website van CCA valt te lezen dat kwetsbare Afrikaanse kinderen Cosijnse erg aan het hart gingen. „Het is te hartverscheurend om te zien dat kinderen met een beperking worden verwaarloosd. Elke dag zetten de schrijnende verhalen van deze kinderen mij ertoe aan om nog harder te werken”, zei de Arnhemse over haar gedrevenheid. Van Welzen zal Cosijnse dan ook herinneren als boegbeeld van de stichting.

De lokale autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht van het fatale auto-ongeluk.