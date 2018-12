Defensiepersoneel beraadt zich op actie

„Alles wijst erop dat we er nu niet gaan uitkomen”, zegt Marc de Natris van de bond voor marineofficieren. „Het kabinet biedt nagenoeg niets.”

Als ook een ingelast topberaad zoals verwacht niets oplevert, dan treden de bonden in overleg met hun leden of ze actie moeten gaan voeren. „Ik verwacht dat de actiebereidheid hoog is. Het loonstrookje van januari was wederom alleen maar droefenis.” Natris spiegelt zich aan de politie, die er na maandenlange acties ook geld bijkreeg.

Wensen

Minister van Defensie Jeannine Hennis-Plasschaert heeft de moed naar eigen zeggen nog niet verloren. „Komende week hebben we nog overleg. Ook de bonden hebben er alle belang bij hier uit te komen, dus we gaan dat met vertrouwen tegemoet.” Ze hoopt dat ze sommige wensen van de bonden kan vervullen zonder de beurs te trekken.

De 59.000 defensiemedewerkers (42.000 militairen en 17.000 burgers) kregen er in 2015 wel wat bij, maar moesten het daarvoor jaren zonder loonsverhoging doen. De bonden willen dat dat in de nieuwe cao wordt gerepareerd.

Defensiepersoneel mag niet staken, maar protestmanifestaties en dergelijke zijn wel toegestaan.