Hulpverlener daklozen nu zelf op straat: ’Ik ben mijn eigen doelgroep geworden’

Voor zijn werk helpt Jack daklozen, nu staat hij zelf op straat na een scheiding. Ⓒ rene BOUWMAN

’Dakloos met baan’, de Telegraaf-reportage van vorige week, baarde opzien. Hulpverlener Jack heeft in zijn werk dagelijks met dit groeiende leger economisch daklozen te maken. En is zelf dakloos geworden. „Het enige wat ik wil is een eigen plek.”