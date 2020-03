Doe mee aan de corona-kennistest

Uit de eerste corona-kennistest die het UMC Amsterdam samen met De Telegraaf vorige week lanceerde, is gebleken dat Nederlanders op een aantal hygiëne-onderdelen nog flink kunnen verbeteren.

In het kader van dit bewustwordingsonderzoek wordt iedereen gevraagd om de test in te vullen, ook al heb je vorige week de eerste test al ingevuld. Met deze gegevens kunnen we bepalen wat de beste manier is om Nederland te bewapenen in de strijd tegen het coronavirus. Ook kunnen we dan zien in hoeverre Nederland is verbeterd in het volgen van hygiëne-maatregelen tegen corona.

Klik op deze link: https://vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5iHIjJpd0fO26pf