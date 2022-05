Rutte over Voorjaarsnota: ’Crunch time pas in het najaar’

Rutte en Kaag gingen deze week langs de oppositiefracties om te praten over de miljardentegenvallers in de begroting. Voor de oplossing om die gaten te dichten, heeft het kabinet in de Eerste Kamer steun nodig van de oppositie. Maar de grootste partijen in de senaat – JA21, PvdA en GL – toonden deze week nog weinig enthousiasme over de gesprekken. Er werd flink geklaagd, in het bijzonder over de houding van minister Kaag, die zelf ook niet al te gelukkig leek bij het bezoek aan FvD.

Toch stelt Rutte dat het een fijne rondgang was. „Jazeker”, zegt hij vrijdagmiddag. „Direct vanaf het eerste gesprek dat we hadden zeiden we tegen elkaar: dit levert veel meer op dan we hadden gehoopt.” Volgens de premier is er onder meer ’heel veel informatie opgehaald’.

Maar een financiële deal met de oppositie lijkt nog niet in zicht. En hoewel het kabinet zelf de verwachtingen over de Voorjaarsnota flink had opgeklopt, is Rutte die verwachtingen nu weer aan het terugschroeven. „Dat kun je mij verwijten, dat daar verwarring over is ontstaan. Maar de echte besluitvorming vindt pas plaats in augustus”, zegt hij nu. „De echte politieke crunch time komt pas in het najaar. De ronde was er niet op gericht om een deal te maken.”