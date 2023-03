Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog tot aan het altaar Eeuwenoud klooster inzet van kerkstrijd in Kiev: ’Dit vergeeft de Heer u niet’

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Aanhangers van de kerk blokkeren de ingang van het klooster een verhinderen dat een commissie van het ministerie voor Cultuur het klooster kan betreden. Ⓒ Foto ANP/HH

Kiev - In tijden van oorlog is niets heilig. ’De kerk van Moskou’, zoals de Oekraïens-Orthodoxe Kerk onder tegenstanders bekendstaat, zou woensdag zijn bijna duizend jaar oude Holenklooster van Kiev – de bakermat van de Oosters-Orthodoxe Kerk – hebben moeten verlaten. In plaats daarvan gaat de kerk de strijd aan.