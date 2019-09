Baard is blijvertje

De vakantiebaard is een blijvertje.

De voorstanders kunnen opgelucht ademhalen. De zorgvuldig gekweekte baard van onze Koning is van de partij, na een eerder officieel moment in Terneuzen in augustus waar hij bij de herdenking van 75 jaar vrijheid in Nederland vierde. De baard is wel bijgewerkt, de koning draagt m kort.

Vroeger werd Alexander wel eens in de vakantie gespot met een ‘gemaksbaardje’ maar voor officiele gelegenheden ging die er ook weer vanaf.

De rode baard is stoer en mannelijk vindt haar- en makeup stylist Mari van der Ven. Met Maik de Boer. En de mannen van Schorem, baardspecialisten. Een goede baard moet in bedwang gehouden worden, net als een kapsel. Regelmatig bijpunten, op de juiste manier wassen en soigneren dus met baardolie in bedwang houden en zacht houden. Mooi als ie straks wat hoekiger wordt. Het mag vooral geen slordige baard worden.