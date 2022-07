A10 wordt een grote bouwput: verkeersader elf dagen op slot

De ingrijpende maatregel is noodzakelijk omdat Zuidasdok grootschalige werkzaamheden uitvoert aan de nieuwe fundering voor station Zuid. Er rijden in die periode ook minder treinen. Verkeer richting Schiphol kan wel rijden op de A10 Zuid, maar zal ook geconfronteerd worden met hinder vanwege de afsluiting aan de andere kant.

„Hoewel we het gepland hebben in de verkeersluwe vakantieperiode, gaat het onherroepelijk voor problemen zorgen”, zegt verkeersmanager Niels van den Brink. „De omleidingsroutes A5 en A9 hebben onvoldoende capaciteit voor al het extra verkeer. Als er maar iets gebeurt, kan het vastlopen. We adviseren mensen in deze periode thuis of elders te werken.”

Motoragenten

Er worden elf extra camera’s door de verkeerscentrales gebruikt en er zullen zes tot acht motoragenten actief zijn. „Ook hebben we 45 verkeersregelaars op de routes en op enkele cruciale punten preventief bergingsvoertuigen staan, zodat een pech- of ongeval zo snel mogelijk van de weg gehaald kan worden”, stelt Van den Brink.

In elf dagen tijd brengt aannemerscombinatie Nieuw-Zuid in opdracht van Zuidasdok 135 funderingspalen en tachtig damwanden aan in de dijk waarop de A10 Zuid en het treinspoor liggen. „Daar worden volgend jaar delen van het dak van de nieuwe Brittenpassage ingeschoven. Om de fundering te kunnen bouwen, moet de A10 Zuid over een lengte van 100 meter zo’n 2,5 meter diepte worden afgegraven. Daarnaast worden delen van het perron en spoor weggehaald en beton gestort”, zegt projectdirecteur Erik van Weesep.

In de week ervoor worden de sporen en perrons van de Noord/Zuidlijn bij station Zuid verhoogd en een stukje naar het oosten verplaatst.

Doel om bereikbaarheid te verbeteren

Project Zuidasdok moet de bereikbaarheid van het zakencentrum en de noordelijke Randstad verbeteren, daartoe gaat de A10 Zuid van vier naar zes rijstroken en wordt de Zuidas ondertunneld. Station Zuid wordt het snelst groeiende station van 80.000 reizigers nu naar 250.000 tot 300.000 in 2030. Het project – een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam – is een van de grootste en duurste infrastructurele projecten van Nederland met een kostenplaatje van ruim 3 miljard euro.