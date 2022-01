Amsterdamse politie maakt eind aan illegaal feest in politiebureau

De politie kreeg rond 01.00 uur een tip dat er veel mensen waren op het terrein. Eenmaal daar troffen agenten honderden mensen aan op een illegaal feest.

Volgens de zegsvrouw is de schade aanzienlijk. Zo was het hekwerk om mensen van het terrein af te houden opengeknipt. De politie heeft een geluidsinstallatie in beslag genomen.

Het is niet het enige illegale feest in Amsterdam dat afgelopen nacht is stilgelegd. „Collega’s hebben het druk gehad”, zegt de woordvoerder. De politie heeft meerdere feesten met honderden mensen platgelegd. Hij benadrukt dat de feestgangers wel weggingen nadat de politie kwam opdagen.