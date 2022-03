Premium Het beste van De Telegraaf

Consul Rusland die pal achter Poetin staat, moet per direct weg uit Maastricht

Door Roel Wiche Kopieer naar clipboard

Maastricht - Het Russisch consulaat is per direct niet meer gevestigd in Maastricht. Onder druk van de gemeente heeft consul Constantijn van Vloten, die pal achter de Russische president Poetin blijft staan, de standplaats in de stad moeten opgeven.