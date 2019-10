Klimaatactivisten Australië slaags met politie: agenten gewond

Honderden klimaatactivisten kwamen bij een mijnbouwconferentie in botsing met de politie. Ⓒ EPA

MELBOURNE - De Australische politie heeft dinsdag zeker veertig demonstranten gearresteerd tijdens een internationale mijnbouwconferentie in Melbourne. Twee agenten en twee actievoerders raakten gewond. Honderden mensen protesteerden buiten het conferentiecentrum tegen de in hun ogen negatieve rol van de mijnbouw in klimaatverandering.