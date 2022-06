Resten van grootste vleesetende dinosaurus van Europa teruggevonden

De Witte Rots Spinoraurus zoals de dino is gedoopt, was naar schatting ruim tien meter lang en enkele tonnen zwaar. „Op basis van zijn afmetingen lijkt het een van de grootste vleesetende dinosaurussen te zijn, die ooit in Europa is gevonden. Misschien is het wel de grootste”, vertelt paleontoloog Chris Barker aan de BBC.

Volgens Barker en zijn collega’s leefde de dinosaurus langs de kust en jaagde hij op dieren in lagunes en op stranden. Hij had een bek als die van een krokodil waarmee hij zijn prooi te pakken kon nemen.

Larven

De dino dankt zijn naam aan de aardlaag op Wight waar zijn botten zijn gevonden. Die bestaat namelijk volledig uit wit kalksteen. Het dier leefde ook in de geologische periode die het Krijt wordt genoemd.

Ironisch genoeg is de dino zelf uiteindelijk ten prooi gevallen aan kleine diertjes. De botresten die op Wight zijn gevonden, zaten vol ’tunneltjes’ met een doorsnede van ongeveer een centimeter. Vermoedelijk zijn die ’gegraven’ door de larven van een tor die aas at. „Het is een interessante gedachte dat deze gigantische killer is geëindigd als een maaltje voor insecten”, aldus Jeremy Lockwood, een andere paleontoloog die de botten onderzocht.