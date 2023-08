Jeugd van Theo (86) in Nederlands-Indië veranderde in hel: ’Toen ik bij poort stond was mijn vader al vermoord’

Elk jaar op 15 augustus herdenkt Indisch Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Die Nationale Herdenking van 15 augustus 1945 vindt plaats bij Het Indisch monument in Den Haag en wordt live uitgezonden op NPO 1 vanaf 19.00 uur. Ook slachtoffer Theo Stekkinger (86) is dit jaar aanwezig.

Ⓒ Jessica Anthonio